Il bonus da 615 euro è un incentivo destinato agli studenti che hanno ottenuto il massimo dei voti all’esame di maturità, con l’obiettivo di premiare l’eccellenza scolastica. Questo bonus è suddiviso in due parti:

Carta del Merito: un contributo di 500 euro riservato a tutti i diplomati che hanno conseguito il punteggio di 100.

Bonus extra di 115 euro: un premio aggiuntivo per coloro che, oltre al 100, hanno ottenuto anche la lode, per un totale di 615 euro.

Dettagli del Bonus

Carta del Merito (500 euro): destinata agli studenti che hanno ottenuto un punteggio di 100 all’esame di maturità. Potrà essere utilizzata a partire dal 2025 per l’acquisto di beni e servizi culturali, come libri, ingressi a musei, eventi artistici o spettacoli teatrali.

Bonus aggiuntivo di 115 euro: viene assegnato dal Ministero dell’Istruzione direttamente tramite le scuole a chi ha raggiunto il massimo risultato, ovvero il 100 e lode. L’erogazione di questo bonus è già in corso.

Come utilizzare il bonus

Gli studenti potranno accedere alla Carta del Merito utilizzando le proprie credenziali SPID o CIE sulla piattaforma digitale del Ministero dell’Istruzione. La somma dovrà essere spesa entro una data che sarà definita entro l’anno successivo alla maturità. Questo incentivo è pensato per sostenere la formazione culturale dei giovani, promuovendo l’acquisto di prodotti e servizi legati alla cultura.

Consigli pratici

Il bonus da 615 euro rappresenta un’importante occasione per premiare gli studenti meritevoli e incentivare ulteriormente il loro percorso di crescita culturale.