A dicembre 2024, insieme alla tredicesima mensilità, i lavoratori stagionali avranno la possibilità di beneficiare del Bonus Natale, un contributo una tantum di 100 euro introdotto dal governo Meloni per sostenere alcune categorie di lavoratori con particolari esigenze economiche.

Chi ha diritto al Bonus Natale tra i lavoratori stagionali?

Il Bonus Natale di 100 euro sarà disponibile per i lavoratori stagionali, sia estivi che invernali, a condizione che rispettino specifici requisiti. Il bonus sarà proporzionale ai giorni lavorati durante l’anno e non varierà in base al tipo di contratto (determinato o indeterminato) né all’orario di lavoro (part-time o full-time). Tuttavia, è importante rispettare una serie di criteri per poter beneficiare di questa agevolazione.

Requisiti per accedere al Bonus Natale

Per accedere al Bonus Natale, i lavoratori stagionali devono soddisfare tre principali requisiti:

Reddito complessivo annuo non superiore a 28.000 euro: I lavoratori il cui reddito complessivo nel 2024 supera questa soglia non potranno richiedere il bonus.

Famiglia con figli a carico: È necessario avere un coniuge e almeno un figlio fiscalmente a carico. Nelle famiglie monogenitoriali, è sufficiente avere un figlio a carico. Chi non ha figli a carico non potrà accedere al bonus.

Capienza fiscale: L’imposta lorda sui redditi del lavoro dipendente deve essere superiore all’importo delle detrazioni spettanti, come previsto dall’articolo 13 comma 1 del TUIR. Questo criterio serve a garantire che il lavoratore abbia una base fiscale sufficiente per ricevere l’agevolazione.

Chi è escluso dal Bonus Natale?

Non potranno usufruire del Bonus Natale:

I lavoratori stagionali che nel 2024 hanno superato i 28.000 euro di reddito annuo.

Coloro che non hanno figli a carico.

Lavoratori stagionali che possono richiedere il bonus

Il bonus spetta sia ai lavoratori stagionali attualmente impiegati, come quelli che lavorano negli impianti sciistici a dicembre, sia a coloro che hanno lavorato durante l’anno in attività stagionali, come negli stabilimenti balneari o negli alberghi. Anche chi ha cessato l’attività lavorativa nel corso del 2024 potrà richiedere il bonus, ma l’importo sarà riproporzionato ai giorni effettivamente lavorati.

Come richiedere il Bonus Natale?

Per ottenere il Bonus Natale, il lavoratore stagionale deve presentare al proprio datore di lavoro una richiesta scritta, dichiarando di avere i requisiti richiesti. Nella domanda, il lavoratore dovrà fornire il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico (o solo dei figli, in caso di famiglia monogenitoriale). L’autocertificazione servirà a confermare il rispetto dei requisiti di reddito e familiari previsti dalla legge.

Il Ruolo del Datore di Lavoro

Il datore di lavoro, una volta ricevuta la richiesta, erogherà il Bonus Natale insieme alla tredicesima mensilità. Le somme verranno poi recuperate dal datore di lavoro sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione.