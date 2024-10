Un mix che nasce dalle eccellenze e dalla tradizione del territorio, per dare un sapore inedito a un cocktail divenuto ormai di tendenza in tutto il mondo. Dall’incontro tra il pluripremiato liquore al pomodorino del Piennolo dell’azienda Alma De Lux di San Giorgio a Cremano, insignito del Platino ai ‘The WineHunter Award 2022′, con il Vesevius Charmat, la raffinata Falanghina spumantizzata realizzata dall’azienda Bosco de’ Medici di Pompei, nasce lo ‘Spritz Vesuviano’. Il drink da aperitivo per eccellenza, in questa inedita versione, verra’ presentato nel corso della 24esima edizione della ‘Festa del Vino, dei Sapori e dei Saperi Vesuviani’, che si svolgera’ a Boscoreale (Napoli) da domani a domenica.

Lo Spritz Vesuviano, nato da una sinfonia di sapori e profumi che rendono omaggio alla terra Vesuviana, sara’ la principale novita’ della manifestazione organizzata dall’associazione culturale ‘Il Nuovo Vesuvio’, presieduta da Angelo Cesarano. Il ricco programma prevede non solo degustazioni di cibo e buon vino, ma anche spettacoli e divertimento nelle strade e nelle piazze del centro storico di Boscoreale.

Tra le novita’ anche una masterclass di avvicinamento al vino per 100 persone, grazie alla collaborazione con il Consorzio tutela vini Vesuvio e la sezione Vesuvio dell’Associazione italiana sommelier. Nel corso dei seminari, in programma sabato e domenica, gli appassionati saranno accompagnati attraverso le sfumature, le storie e gli aromi che si celano dietro ogni bottiglia di vino. Il percorso enogastronomico quest’anno si arricchisce della parte gluten free, con l’obiettivo di esaltare al meglio i sapori Vesuviani. Ad accompagnare le degustazioni, ci saranno gli spettacoli dal vivo, con la tammorra di Simone Carotenuto, il gruppo Folk di Agerola e l’evento musicale finale, con Rosario Miraggio. Nel programma dell’edizione 2024 si inserisce anche una collettiva d’arte, con la presenza di dieci artisti Vesuviani.