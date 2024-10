A partire da ieri mattina, Napoli è stata messa sotto un imponente sistema di sicurezza per accogliere il G7 della Difesa, che si terrà presso Palazzo Reale. Il vertice riunisce i principali esponenti della politica internazionale e ha portato all’adozione di misure di sicurezza straordinarie, che coinvolgono circa 3.000 uomini delle forze dell’ordine, tra polizia, carabinieri, Guardia di Finanza e polizia locale. Il piano è stato elaborato in collaborazione con la Prefettura e i vertici delle forze dell’ordine, coordinato dal questore Maurizio Agricola e dai comandanti provinciali di carabinieri e Guardia di Finanza.

Zona rossa e massima vigilanza

La città è stata divisa in zone di massima sicurezza, in particolare l’area attorno a Palazzo Reale, che ospita le delegazioni. Le forze di polizia, inclusi reparti antisommossa provenienti da altre città, garantiranno il controllo capillare. Tra le misure adottate, spicca il sorvolo dell’area con droni per monitorare ogni movimento, in aggiunta a pattuglie mobili e postazioni fisse attorno ai luoghi chiave.

Delegazioni e sede dei lavori

Le delegazioni ministeriali sono arrivate nella tarda serata di ieri, partecipando a una cena presso il Palazzo della Marina. Oggi è l’inizio ufficiale dei lavori presso Palazzo Reale, e in seguito le delegazioni si sposteranno a Palazzo Salerno, sede del Comando Forze Operative Sud dell’Esercito Italiano. Tra le figure di spicco, si segnala la presenza del Segretario generale della NATO, Mark Rutte, e dell’Alto rappresentante dell’UE, Josep Borrell.

Proteste e manifestazioni

Nel pomeriggio di oggi, alle ore 15:00, è prevista una manifestazione contro il G7, promossa da gruppi come Mezzocannone Occupato, Mediterranea Napoli, Potere al Popolo Napoli e altri collettivi studenteschi e sociali. La protesta, denominata “No G7 della Difesa a Napoli”, partirà da Piazza Garibaldi e si prevede una numerosa partecipazione.

Limitazioni al traffico e divieti

Per garantire la sicurezza del vertice, sono adottati numerosi divieti di transito e limitazioni alla circolazione. Ecco alcune delle aree interessate:

Divieto di transito: Piazza del Plebiscito, via Cesario Console, via Santa Lucia, via Partenope.

Transito consentito solo ai residenti: Piazzetta Salazar, via Solitaria, rampe Paggeria.

Transito consentito a residenti e taxi: via San Carlo, piazza Trieste e Trento.

Senso unico: Piazza Carolina, via Chiaia.

Divieto di sosta: via San Carlo, piazza Trieste e Trento, via Chiaia, piazza Carolina, e diverse altre strade nei dintorni di Palazzo Reale.

Inoltre, è in vigore un divieto di trasporto di armi, munizioni e materiale esplodente, che terminerà alle ore 24:00 di oggi. Questo divieto non riguarda i privati titolari di porto d’armi per attività venatoria o sportiva.