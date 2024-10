La tragedia è avvenuta a Roma, dove una ragazza di 14 anni, in vacanza con la famiglia, è morta dopo aver mangiato un dolce contenente arachidi, nonostante i genitori avessero avvisato il personale del ristorante della sua allergia. La giovane, originaria dell’Inghilterra, e la sua famiglia stavano trascorrendo qualche giorno nella capitale italiana quando, giovedì scorso, si sono recati al ristorante “I love pizza kebab” nel quartiere Gianicolense.

Secondo quanto riportato da “La Repubblica”, i genitori avevano comunicato al personale in un misto di inglese e italiano: «Nostra figlia è allergica alle arachidi». Purtroppo, la segnalazione non è stata sufficiente. Dopo aver consumato il dessert, le condizioni della ragazza sono rapidamente peggiorate, costringendo la famiglia a chiamare i soccorsi. Trasportata d’urgenza all’ospedale San Camillo, i medici hanno tentato di salvarla, ma purtroppo, poco dopo il suo arrivo in pronto soccorso, è morta a causa di uno shock anafilattico.

Il padre della ragazza, colto dalla disperazione, ha accusato un malore ed è stato ricoverato in osservazione per un giorno. La notizia della tragedia ha scosso non solo la famiglia, ma anche l’intera comunità, accendendo un dibattito sulle responsabilità legate alla gestione delle allergie alimentari nei ristoranti.

Indagine per omicidio colposo

La procura di Roma ha aperto un’indagine per omicidio colposo. Si cercano risposte a domande inquietanti: come è stato possibile che una ragazza di 14 anni abbia perso la vita in questo modo? I camerieri hanno compreso correttamente la richiesta dei turisti? È possibile che durante la preparazione del dessert siano utilizzati ingredienti non segnalati tra gli allergeni?

L’indagine si concentrerà anche sulla verifica delle procedure di informazione sulle allergie alimentari e sulla responsabilità del personale nella corretta gestione delle informazioni fornite dai clienti. In attesa dell’autopsia, che potrà chiarire ulteriormente le cause del decesso, la vicenda rimane avvolta nel dolore e nei dubbi, con una famiglia distrutta da una tragedia inaspettata durante una vacanza che avrebbe dovuto essere all’insegna del divertimento e della spensieratezza.