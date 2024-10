Il mondo della musica e del teatro è in lutto per l’improvvisa scomparsa di Nazareno Darzillo, tenore del Teatro Verdi di Salerno. Originario di Afragola (Napoli), il 45enne è stato stroncato da un malore, lasciando sgomenta la comunità artistica e tutti coloro che lo conoscevano. Solo pochi giorni prima, il 24 ottobre, Darzillo si era esibito con successo durante il “Concerto Classico Napoletano” in piazza Santa Restituta, a Lacco Ameno, sull’isola di Ischia, regalando al pubblico un’interpretazione indimenticabile.

Il cordoglio del Teatro Verdi di Salerno

Il Teatro Verdi di Salerno, dove Darzillo era un membro prezioso da molti anni, ha espresso il proprio dolore e vicinanza alla famiglia del tenore attraverso un messaggio condiviso sui social. La nota, carica di commozione, recita:

“È con profonda tristezza che apprendiamo la notizia della scomparsa improvvisa del nostro caro Nazareno, tenore talentuoso e membro prezioso della famiglia del Teatro Verdi di Salerno da molti anni. La sua voce non risuonerà più sul nostro palco, ma continuerà a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi, lasciando un segno indelebile. Ciao, Nazareno, grazie per la tua arte e la tua passione. Buon viaggio.”

Un addio toccante, che testimonia quanto Darzillo fosse amato e stimato non solo per le sue doti vocali, ma anche per il suo impegno e dedizione al Teatro, diventando un punto di riferimento per l’intera compagnia.

Il ricordo del Premiato Concerto Bandistico Città di Lanciano

Anche il Premiato Concerto Bandistico Città di Lanciano, con cui Darzillo aveva collaborato, ha voluto esprimere il proprio dolore con un messaggio sui social:

“Il Premiato Concerto Bandistico Città di Lanciano, il maestro e lo staff organizzativo, attoniti e impietriti dall’improvvisa dipartita del caro Nazareno Darzillo, esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia. Che il suo bel canto possa allietare il coro degli angeli e risuonare per sempre nei cuori di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo.”

Una perdita sentita da tutta la comunità artistica

Nazareno Darzillo era conosciuto e apprezzato non solo a Salerno, ma anche in molti altri contesti musicali, dove aveva avuto modo di esibirsi con il suo talento e la sua passione per il bel canto. La sua morte ha lasciato un vuoto profondo nella comunità lirica e tra tutti coloro che lo hanno apprezzato sul palco. Il suo contributo al mondo della musica continuerà a vivere nei cuori di chi ha avuto la fortuna di ascoltarlo e lavorare con lui.