Morena, una ragazza di 16 anni, è finalmente tornata a casa dopo quattro mesi di ricovero in ospedale a seguito di un gravissimo incidente stradale che le ha cambiato la vita. La giovane è sopravvissuta, ma ha perso una gamba nell’incidente e ha rischiato di perdere anche l’altra.

L’incidente

Il tragico evento è avvenuto a via Pietro Castellino, nel quartiere Vomero di Napoli, quando Morena era a bordo di uno scooter guidato da un amico. Un automobilista ha compiuto una manovra folle, effettuando un sorpasso azzardato ad alta velocità e invadendo la corsia opposta, nonostante la presenza di strisce continue che ne vietavano il sorpasso.

La sua manovra spericolata ha portato a un violento scontro frontale con un’auto proveniente dal senso opposto, sbalzando lo scooter di Morena e del suo amico. La giovane è stata scaraventata sull’asfalto, riportando ferite gravissime che hanno costretto i medici ad amputarle una gamba.

La fuga del colpevole

L’automobilista responsabile dell’incidente, alla guida di una Fiat Panda, si è dato alla fuga senza prestare soccorso alle vittime. Grazie al lavoro delle forze dell’ordine, l’uomo è stato successivamente rintracciato a Mugnano e denunciato all’autorità giudiziaria. Il suo comportamento ha scatenato indignazione pubblica, accentuando la percezione del pericolo rappresentato da guidatori irresponsabili sulle strade.

Un lungo percorso di recupero

Morena ha trascorso quattro mesi nell’ospedale Cardarelli di Napoli, dove è stata accudita con cura dal personale sanitario. Durante questo periodo, ha affrontato operazioni chirurgiche e un lungo percorso di riabilitazione per imparare a convivere con le conseguenze del tragico incidente.

Nonostante il trauma fisico e psicologico, Morena è tornata a casa sulla propria gamba, mostrando una forza straordinaria. Tuttavia, la sua vita è cambiata per sempre, e la sua battaglia quotidiana per il recupero e l’adattamento continua.

Le reazioni e l’appello del deputato Borrelli

La storia di Morena ha scosso profondamente l’opinione pubblica, attirando l’attenzione anche di rappresentanti politici. Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, ha espresso il suo sdegno per la condotta dell’automobilista, criticando la mancanza di azioni incisive da parte delle istituzioni per fermare le “stragi sulle strade”:

“La vita di questa ragazza è inesorabilmente cambiata. Come può un genitore essere sereno quando i suoi figli sono in giro e per le strade sfrecciano pericolosi delinquenti che non si fermano neanche a prestare soccorso? È tempo di dare un forte segnale. Mi auguro che la storia di Morena smuova le coscienze e dia il via a una nuova era.”