Ennesimo episodio di violenza giovanile a Napoli, dove un nuovo accoltellamento tra minorenni si è verificato nelle ultime ore a Secondigliano. Un adolescente è rimasto ferito da un coetaneo, fortunatamente in modo non grave, e ha ricevuto le prime cure dai sanitari del 118. La polizia è intervenuta prontamente sul luogo dell’incidente, viale delle Galassie, per raccogliere informazioni e cercare di ricostruire l’accaduto.

Il deputato Francesco Emilio Borrelli, di Alleanza Verdi-Sinistra, ha denunciato il crescente fenomeno della violenza minorile e la facilità con cui anche i giovanissimi accedono ad armi di ogni tipo. “Il possesso e l’uso delle armi tra i minori è fuori controllo,” ha dichiarato Borrelli, evidenziando una realtà allarmante: l’utilizzo di armi da parte di ragazzini anche sotto i 13 anni è ormai un fenomeno comune, in un contesto storico senza precedenti per l’Italia.

Borrelli ha sottolineato come l’episodio di Secondigliano sia emblematico di una quotidianità ormai radicata, in cui i giovanissimi ricorrono con sempre meno esitazioni alla violenza armata per risolvere diverbi e conflitti. Le parole del deputato mettono in luce la necessità urgente di interventi strutturati e preventivi per affrontare un problema che, senza adeguati interventi, rischia di diventare ancora più critico.