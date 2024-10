Il maltempo che sta colpendo l’Italia in queste ore sta causando gravi disagi, in particolare in Sicilia. Nella giornata di oggi, l’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo ha registrato problemi significativi a causa delle forti piogge. Una delle aree di stoccaggio dei bagagli è stata allagata, creando ritardi e disservizi. Alcuni voli in arrivo sono stati dirottati verso gli aeroporti di Catania e Lamezia Terme, aggravando ulteriormente la situazione.

Città e strade allagate a Palermo

Anche la città di Palermo ha subito pesanti conseguenze a causa delle piogge torrenziali. Diversi punti della città, tra cui via Re Ruggero, viale Regione Siciliana e via Ugo La Malfa, sono stati completamente allagati, rendendo impossibile il transito per molte auto. Numerosi veicoli sono rimasti impantanati e le squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute ripetutamente per soccorrere gli automobilisti in difficoltà. Non solo in città, ma anche lungo la statale 113 tra Villabate e Ficarazzi si sono verificati allagamenti che hanno causato notevoli disagi agli automobilisti.

Catania trasformata in un fiume

Situazione ancora più drammatica a Catania, dove le piogge hanno trasformato le strade in veri e propri fiumi. Le vie principali che attraversano la città, come via Etnea, sono state sommerse dall’acqua piovana, proveniente anche dai paesi dell’Etna, creando scenari di devastazione. Video che mostrano auto e scooter trascinati dalla forza dell’acqua sono diventati virali sui social. In uno di questi video, uno scooter galleggia lungo la strada, spinto dall’acqua fino a piazza Duomo, mentre il proprietario viene soccorso da passanti.

Anche una vettura è stata travolta e sollevata dall’acqua fino a finire contro i paletti in metallo vicini alla storica Pescheria. I Vigili del fuoco di Catania sono stati chiamati ad affrontare oltre 50 interventi in poche ore, tra cui soccorsi a persone in auto bloccate, danni strutturali, e inondazioni nelle aree più colpite.

Ondata di maltempo in tutta Italia

La tempesta che ha investito la Sicilia sta destando preoccupazioni in tutta Italia, con molte regioni interessate da allagamenti e disagi. Tuttavia, gli effetti della pioggia in Sicilia si stanno rivelando particolarmente devastanti, con danni alle infrastrutture e alla viabilità.