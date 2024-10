Ad ottobre 2024, il Centro Commerciale Maximall Pompeii aprirà finalmente i battenti, promettendo di diventare il centro commerciale più grande del Sud Italia. La data ufficiale dell’inaugurazione sarà comunicata nelle prossime settimane, ma i preparativi sono già in fase avanzata. Le fonti ufficiali hanno confermato a Fanpage.it che i lavori sono entrati nel rush finale, e dopo un lungo periodo di attesa e diverse complicazioni, i cantieri stanno per lasciare spazio ai negozi che sorgeranno all’interno di questa grande struttura.

Un Impatto Economico Significativo

Il Maximall Pompeii non è solo un progetto commerciale; rappresenta anche un’opportunità economica per un’area come quella tra Torre Annunziata, Pompei e Castellammare di Stabia. Questa zona è particolarmente densamente popolata da giovani e meno giovani in cerca di occupazione. Paolo Negri, CEO di IrgenRe Group, ha dichiarato che si stima la creazione di circa 2.500 posti di lavoro, sia diretti che indiretti. Tuttavia, considerando l’alta densità demografica e il potenziale di sviluppo che questo progetto offre, non si esclude che questi numeri possano aumentare, soprattutto grazie all’effetto domino delle attività che si genereranno attorno al centro commerciale.

Storia dei Lavori

I lavori per il Maximall Pompeii sono iniziati all’inizio del 2020 e dovevano durare al massimo due anni. Tuttavia, l’arrivo della pandemia ha bloccato i cantieri proprio all’inizio, e anche dopo il lockdown, le operazioni non sono riprese a pieno regime, causando diversi slittamenti nella data di completamento. Ora, finalmente, sembra che tutto sia indirizzato verso la tanto attesa inaugurazione di ottobre 2024.

Caratteristiche e Attrazioni del Maximall Pompeii

Il centro commerciale si presenta con numeri da record: si estenderà su un lotto di 200.000 metri quadri, includendo 130 negozi e 30 ristoranti distribuiti su due piani. Tra le principali attrazioni:

Albergo a 4 stelle: Gestito dal Gruppo Marriott Bonvoy, offrirà 135 camere.

Cinema: Otto sale per la proiezione di film.

Teatro: Uno spazio dedicato agli eventi e alle performance dal vivo.

Sala conferenze: Adatta per incontri e congressi.

Piazza modello “anfiteatro”: Un’area che richiama la tradizione greco-romana, con una fontana spettacolare che garantirà un getto d’acqua di oltre 25 metri di altezza.

Parcheggio e Spazi Aperti

Il centro commerciale sarà dotato di un parcheggio con ben 5.000 posti auto e 30 posti per i bus turistici, rendendolo facilmente accessibile. Inoltre, sarà presente un parco verde aperto al pubblico di 50.000 metri quadri, insieme a una copertura di ulteriori 6.000 metri quadri, offrendo uno spazio per il relax e il divertimento all’aperto.