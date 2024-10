Il polo commerciale Maximall Pompei si prepara ad aprire le porte il prossimo 28 novembre, portando con sé un’ampia gamma di opportunità di lavoro e un nuovo impulso per la riqualificazione urbana della zona. Il progetto, sviluppato dalla società IrgenRe, mira a diventare uno dei principali hub di shopping e intrattenimento in Campania, estendendosi su un’area di circa 200.000 metri quadrati, di cui 50.000 coperti, che ospiteranno oltre 200 brand nazionali e internazionali.

Giornate di Selezione per i Lavoratori del Nuovo Polo

In vista dell’apertura, l’amministrazione comunale di Torre Annunziata ha infatti stretto un accordo con IrgenRe per offrire due giornate di selezione dei curriculum il 29 e 30 ottobre, presso l’agenzia formativa Laboratorio Metropolitano in via Roma. L’obiettivo dell’iniziativa, voluta fortemente dal sindaco Corrado Cuccurullo, è quello di garantire un’opportunità di candidatura ai residenti locali. Durante questi due giorni, saranno organizzati colloqui preselettivi per indirizzare i candidati verso le aziende del Maximall Pompei che necessitano di personale, tra cui figurano posizioni come addetti alle vendite, camerieri, magazzinieri e responsabili sala.

Opportunità Occupazionali e Previsioni

IrgenRe stima che il nuovo centro commerciale potrebbe offrire fino a 1.500 posti di lavoro nei vari settori, dal retail alla ristorazione, passando per i servizi dell’hotel e del cinema. Tuttavia, le grandi catene che saranno presenti nel polo sono già in fase avanzata di selezione del personale tramite piattaforme come LinkedIn e Indeed, oltre che attraverso il sito di IrgenRe stesso, dove è possibile inviare candidature spontanee.

Paolo Negri, CEO di IrgenRe, ha spiegato che i due obiettivi principali del progetto sono stati la riqualificazione urbana e l’aumento delle opportunità occupazionali per i giovani del territorio.

Un Polo Commerciale e Culturale a 360°

Il Maximall Pompei si distingue non solo come centro commerciale, ma anche come spazio multifunzionale che offrirà ai visitatori una vera esperienza immersiva. Ecco alcune delle principali attrazioni:

Copertura in vetro che consente la sensazione di passeggiare all’aperto anche negli spazi interni.

Hotel Marriot 4 stelle con 135 camere per soggiorni di qualità.

Auditorium multifunzionale da mille posti, ideale per cinema, teatro e conferenze.

25 ristoranti e un’ampia piazza anfiteatro esterna con una spettacolare fontana danzante.

Area sportiva sui parcheggi laterali, con una pista di kart, campi da padel e percorsi per il running.