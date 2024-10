L’inaugurazione del Maximall Pompeii, il centro commerciale più grande del Sud Italia, è fissata per il 28 novembre 2024. Dopo un lungo percorso di quattro anni e mezzo dall’inizio dei lavori, questo imponente impianto sorgerà a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, a soli un chilometro dal famoso parco archeologico di Pompei, attrazione di fama mondiale.

Un Iter Complesso

La realizzazione del Maximall ha attraversato un iter travagliato: i lavori sono iniziati poco prima del lockdown di marzo 2020 e hanno subito rallentamenti significativi a causa della pandemia. La scelta di aprire il centro commerciale poco prima del Natale rappresenta una strategia per attrarre i consumatori durante un periodo tradizionalmente caratterizzato da intense spese per i regali.

Caratteristiche del Maximall Pompeii

I numeri del Maximall sono davvero imponenti e lo pongono come una vera e propria attrazione commerciale:

Superficie totale: 200.000 metri quadri, di cui 50.000 al coperto.

Negozi: 130 punti vendita, coprendo una vasta gamma di settori.

Locali gastronomici: 30 opzioni diverse per ristorazione e intrattenimento.

Hotel: Un hotel a 4 stelle con 135 camere, per accogliere i visitatori.

Intrattenimento: Un auditorium da mille posti, un cinema con 8 sale, un teatro e una sala conferenze.

Piazza centrale: Un’area in stile anfiteatro greco-romano, dotata di una fontana con getti d’acqua che raggiungono i 25 metri d’altezza.

Parcheggio: Un ampio parcheggio con 5.000 posti auto e spazi per 30 bus turistici.

Impatto Occupazionale

Il Maximall Pompeii avrà un notevole impatto sul mercato del lavoro locale, creando circa 2.500 posti di lavoro. Questo è particolarmente significativo per l’area vesuviana, che da tempo affronta difficoltà legate all’occupazione.