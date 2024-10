La Sagra della Castagna di Serino, un evento atteso dalla comunità, è stata purtroppo segnata da una violenta rissa che si è scatenata quasi alla fine della manifestazione. L’episodio ha colto di sorpresa i partecipanti e ha trasformato una serata di festa in un momento di tensione.

La Dinamica della Rissa

La zuffa ha coinvolto più persone, tra cui un consigliere comunale di Serino, il quale ha tentato di riportare la calma. Il suo intervento era motivato non solo dalla volontà di fermare la violenza, ma anche dalla preoccupazione per la sicurezza di un amico presente alla sagra insieme a moglie e figli. L’atmosfera di festa ha quindi lasciato spazio a una situazione di caos, che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Intervento dei Carabinieri

I carabinieri, prontamente intervenuti sul posto, sono riusciti a placare gli animi e a identificare alcuni dei contendenti coinvolti nella rissa. Purtroppo, altri partecipanti alla zuffa sono riusciti a fuggire, lasciando dietro di sé una scia di tensione. Secondo le prime ricostruzioni, la lite sarebbe scaturita da futili motivi; un uomo, probabilmente in stato di ubriachezza, avrebbe avviato una discussione con un altro avventore, e in breve tempo la situazione è degenerata.

Questo episodio evidenzia come, anche in contesti festivi, possano sorgere situazioni di conflitto. La Sagra della Castagna, tradizionalmente un momento di convivialità e celebrazione per la comunità di Serino, è stata purtroppo macchiata da questo evento violento. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri, la situazione è stata riportata sotto controllo, evitando conseguenze più gravi. La comunità si augura che simili incidenti non si ripetano in futuro e che le sagre continuino a essere occasioni di festa e di aggregazione.