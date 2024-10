Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, e Annarita Patriarca, coordinatrice provinciale del partito a Napoli, hanno annunciato la nomina del nuovo coordinatore e del commissario politico per i comuni di San Giuseppe Vesuviano e Sant’Antimo. “La scelta del nuovo coordinatore per San Giuseppe Vesuviano è ricaduta su Marica Miranda, consigliera comunale e giovane madre da sempre impegnata nel sociale e nelle battaglie per i diritti delle famiglie. Questo – sottolineano Martusciello e Patriarca – è un passo significativo per Forza Italia, che non solo punta sul ruolo fondamentale delle donne, ma riconosce anche l’importanza strategica dei consiglieri comunali nel processo di ricostruzione e rafforzamento del partito in vista delle prossime elezioni”.

Per Sant’Antimo è nominato invece commissario politico il consigliere comunale Francesco Cesaro, “uno – sottolineano i coordinatori – dei giovani più votati”.