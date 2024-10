Maria Rosaria Boccia, imprenditrice di Pompei, risulta attualmente indagata dalla Procura di Pisa per una presunta truffa legata a un progetto imprenditoriale riguardante un immobile, risalente al 2021. La notizia è stata confermata dal procuratore Teresa Angela Camelio, che ha specificato come il procedimento si trovi ancora nella fase delle indagini preliminari. Boccia, coinvolta in una vicenda che ha contribuito alle dimissioni dell’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, rimane comunque coperta dalla presunzione di innocenza fino a una sentenza definitiva.

La Procura ha chiarito che all’imprenditrice è notificato un invito a comparire per rendere interrogatorio, insieme al suo legale. La notizia del coinvolgimento di Boccia era inizialmente riportata da Il Fatto Quotidiano, che aveva parlato di un’indagine per reati contro il patrimonio, senza però specificare ulteriori dettagli.

Le Indagini Preliminari e il Contesto Legale

Le indagini preliminari sono una fase cruciale del processo penale, durante la quale sono raccolti elementi utili a verificare l’effettiva sussistenza di un reato. In questa fase, il soggetto indagato non è ancora giudicato colpevole e, come sottolineato dal procuratore Camelio, Maria Rosaria Boccia gode della presunzione di non colpevolezza.

L’invito a comparire notificato all’indagata rappresenta un passo formale all’interno di questo procedimento, che potrà fornire ulteriori chiarimenti sulla natura dell’accusa e sulle prove raccolte.

Implicazioni per il Caso Sangiuliano

Maria Rosaria Boccia era già al centro dell’attenzione mediatica a causa della vicenda che ha coinvolto l’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, il quale ha rassegnato le dimissioni in seguito a sviluppi legati a questa situazione. Tuttavia, al momento, non ci sono conferme su eventuali collegamenti diretti tra le due vicende.