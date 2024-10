Il governo italiano ha confermato la propria attenzione verso il welfare familiare, introducendo nuove misure di sostegno economico per le famiglie nella Legge di Bilancio 2025. Tra i principali provvedimenti emergono due importanti bonus che puntano a rafforzare il sostegno ai nuclei familiari meno abbienti e a incentivare la natalità. Questi contributi mirano a contrastare il calo demografico e a fornire un supporto concreto alle famiglie con figli.

1. Ritorno della Social Card: Carta Dedicata a Te

La Carta Dedicata a Te, già introdotta nel 2023, verrà rifinanziata anche per il 2025. Questa social card prevede un bonus ricaricato automaticamente per le famiglie con ISEE inferiore a 15.000 euro, senza necessità di fare domanda.

Dotazione prevista per il 2025: una nuova ricarica di 500 euro, utilizzabile sia per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, sia per altre spese essenziali, come il carburante o gli abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblici.

Modalità di erogazione: Le famiglie che hanno già beneficiato della carta nel 2023 e nel 2024 riceveranno la ricarica sulla stessa carta, mentre i nuovi beneficiari verranno convocati dai Comuni e potranno ritirare la social card presso gli sportelli di Poste Italiane.

Il governo ha stanziato 500 milioni di euro per il 2025, destinati a finanziare la nuova ricarica, e la misura sembra confermare l’efficacia di un supporto automatico, volto a semplificare l’accesso ai fondi per le famiglie più vulnerabili.

2. Nuovo Bonus Bebè: 1.000 Euro per i Nuovi Nati

Un’importante novità è il Bonus Bebè, destinato a incentivare la natalità. Anche se non sarà probabilmente chiamato con lo stesso nome della vecchia misura introdotta anni fa dal governo Renzi, il nuovo bonus prevede un contributo di 1.000 euro una tantum per ogni figlio nato nel 2025.

Importo previsto: 1.000 euro per ogni nuovo nato, come premio per le famiglie che accoglieranno un bambino.

Modalità di erogazione e requisiti: Al momento non sono specificati dettagli riguardanti i criteri di accesso, come eventuali vincoli di reddito o soglie ISEE. Tuttavia, si ipotizza che il bonus potrebbe essere aperto a tutte le famiglie con figli, indipendentemente dal reddito, e si aggiungerebbe all’Assegno Unico e Universale già in vigore.

Un Sostegno Globale per le Famiglie

Queste misure si inseriscono in un quadro più ampio di incentivi per il sostegno alle famiglie italiane. Oltre alla conferma di strumenti già esistenti come l’Assegno Unico, il governo sta cercando di incoraggiare la natalità, che negli ultimi anni ha subito una drastica riduzione. I nuovi bonus, sia per le nascite che per il sostegno al reddito, rappresentano una risposta concreta a queste problematiche sociali.

La Legge di Bilancio 2025 conferma l’impegno del governo nel rafforzare il welfare per le famiglie, con particolare attenzione alle famiglie meno abbienti e a quelle con nuovi nati. La Carta Dedicata a Te, rifinanziata con una ricarica di 500 euro, e il Bonus Bebè da 1.000 euro sono due misure chiave per garantire un sostegno economico immediato e favorire la natalità. Tuttavia, bisognerà attendere la pubblicazione ufficiale del testo della legge per avere maggiori dettagli su requisiti e modalità di accesso.