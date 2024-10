Un tragico incidente ha colpito una famiglia italiana martedì pomeriggio a Esslingen, in Germania. Antonella Ribisi, 39 anni, e i suoi due figli, Gabriel di 6 anni e Alessio di 3, sono morti investiti da un SUV mentre si dirigevano agli allenamenti di calcio. L’intera comunità è sotto shock per l’accaduto, e le indagini sono attualmente in corso per determinare la causa esatta dell’incidente.

La dinamica dell’incidente

La famiglia Ribisi, originaria di Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, si trovava a pochi passi dall’ingresso del palazzetto dello sport dove ogni martedì i bambini partecipavano agli allenamenti di calcio. Tuttavia, proprio a pochi metri dall’arrivo, un Audi Q3 è piombato sul marciapiede, travolgendo madre e figli senza lasciare loro scampo.

Secondo le prime ricostruzioni della polizia, l’Audi, che proveniva da Weilstrasse in direzione del ponte Mettinger, ha iniziato a sbandare improvvisamente, finendo fuori controllo. Nonostante i soccorsi siano arrivati tempestivamente, non è stato possibile salvare la donna e i suoi due bambini.

Le indagini in corso

Le autorità tedesche stanno indagando per comprendere le cause dell’incidente e verificare se ci siano state negligenze o condizioni particolari che abbiano portato alla perdita di controllo del veicolo. Alla guida del SUV si trovava un uomo di 54 anni, attualmente ricoverato in ospedale. Non ci sono ancora prove certe di assunzione di alcol o droghe, ma il portavoce della polizia ha confermato che verrà effettuato un esame del sangue per escludere queste possibilità.

La dinamica dell’incidente, tuttavia, lascia aperti molti interrogativi. La polizia locale ha invitato eventuali testimoni a farsi avanti per fornire ulteriori dettagli.

Un lutto che colpisce due comunità

La notizia della tragedia ha sconvolto non solo la cittadina di Esslingen, ma anche Palma di Montechiaro, il paese di origine della famiglia. La piccola comunità siciliana si è stretta intorno ai parenti delle vittime, esprimendo cordoglio e vicinanza in questo momento di dolore insopportabile.

La perdita di una madre e dei suoi due giovani figli in un modo così tragico ha toccato profondamente tutti coloro che li conoscevano. Antonella Ribisi era una figura amata, e i suoi bambini erano molto integrati nella comunità locale grazie alle loro attività sportive.