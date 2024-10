Un’ondata di maltempo si è abbattuta sulla Penisola Sorrentina, causando notevoli danni, in particolare nel comune di Massa Lubrense. Le forti piogge hanno provocato il crollo di diverse strutture, con conseguenti disagi per la popolazione locale, fortunatamente senza feriti. Uno degli episodi più critici si è verificato in via Nastro D’Oro, dove un muro di contenimento è ceduto all’altezza del civico 7, coinvolgendo anche una parte di un piazzale asfaltato adibito a parcheggio per le auto. Il cedimento ha creato una situazione di pericolo nella zona, rendendo necessario l’intervento immediato delle autorità competenti.

In località Marciano, si è registrato un ulteriore crollo: un muro di contenimento lungo circa 10 metri ha ceduto, provocando una colata di fango e detriti che ha invaso la carreggiata sottostante. Il fango ha reso la strada impraticabile, causando l’interruzione del traffico e isolando temporaneamente alcune abitazioni della zona.

Le squadre di emergenza sono intervenute rapidamente. Sul posto erano presenti i carabinieri della stazione di Massa Lubrense, una squadra dei vigili del fuoco, il personale della polizia locale e i tecnici dell’Ufficio Tecnico Comunale (UTC). Le autorità hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area, gestire la circolazione e coordinare gli interventi di rimozione dei detriti.

Fortunatamente, non si segnalano feriti, ma i danni strutturali sono considerevoli, e la situazione richiede ulteriori interventi di consolidamento. La strada interessata dalla colata di fango è stata chiusa al traffico fino a nuovo ordine, per garantire la sicurezza di residenti e automobilisti, e per permettere i lavori di ripristino.