Le forti precipitazioni che si stanno abbattendo sulla Campania, e in particolare sulla provincia di Napoli, continuano a creare notevoli disagi per gli utenti della Circumvesuviana. Il maltempo, che in queste ore ha colpito la regione, ha provocato interruzioni alla circolazione ferroviaria lungo le linee gestite da EAV (Ente Autonomo Volturno).

Circolazione interrotta tra Poggiomarino e Scafati

In una nota ufficiale, l’EAV ha comunicato che, “a causa di motivi tecnici”, la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Poggiomarino e Scafati è stata temporaneamente interrotta. Di conseguenza, i treni in partenza da Napoli limitano la loro corsa alla stazione di Pompei Santuario. La situazione sta causando disagi a pendolari e viaggiatori che utilizzano quotidianamente questo servizio, in particolare nelle ore di punta.

Servizio bus sostitutivo

Per garantire la mobilità degli utenti interessati dall’interruzione, è stato attivato un servizio bus sostitutivo, gestito dalla ditta Romano Bus. Gli utenti possono consultare i punti di fermata del servizio sostitutivo sul sito ufficiale dell’EAV all’indirizzo www.eavsrl.it. Tuttavia, nonostante gli sforzi, i tempi di percorrenza risentono delle condizioni atmosferiche, con possibili ritardi.

Maltempo e criticità nel trasporto pubblico

Questo non è il primo episodio in cui le condizioni meteorologiche mettono in difficoltà il trasporto pubblico locale. Le infrastrutture della Circumvesuviana, già sotto pressione per la vetustà e la manutenzione, risentono in modo significativo degli eventi atmosferici, rendendo la situazione ancora più complessa.