La scorsa notte a Casoria, in provincia di Napoli, una violenta rissa tra giovani si è conclusa con il ferimento di un 15enne. L’episodio è avvenuto in via San Salvatore, nei pressi di un centro commerciale, dove i carabinieri della sezione radiomobile locale e i militari della tenenza di Arzano sono intervenuti prontamente. Secondo le prime ricostruzioni, durante la rissa, il giovane ha avuto la peggio ed è stato colpito con un fendente all’altezza del fegato. Il 15enne è stato immediatamente soccorso e trasferito all’Ospedale del Mare di Napoli. Fortunatamente, nonostante la gravità del colpo, il ragazzo non è in pericolo di vita.

Le indagini da parte dei carabinieri sono in pieno corso per chiarire le dinamiche dell’accaduto. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per identificare i responsabili e fare luce su quanto accaduto.