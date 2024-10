Questa mattina i carabinieri della stazione di Capodimonte sono intervenuti all’ospedale CTO, dove un uomo di 36 anni è ricoverato dopo essere rimasto ferito in un’aggressione avvenuta in Corso Secondigliano. La vittima, che si trovava con un amico nei pressi di una paninoteca, è rimasta accerchiata da un gruppo di sconosciuti per motivi ancora da chiarire.

La Dinamica dell’Aggressione

Secondo una prima sommaria ricostruzione dei fatti, che è attualmente al vaglio delle forze dell’ordine, l’uomo stava trascorrendo del tempo in compagnia di un amico lungo Corso Secondigliano, una strada nota per la vivacità commerciale e l’afflusso di cittadini a ogni ora del giorno. Improvvisamente, alcuni individui non ancora identificati li avrebbero circondati, dando origine a una colluttazione dai contorni ancora poco chiari. Durante lo scontro, uno degli aggressori ha sferrato tre coltellate, ferendo il 36enne alla gamba destra.

Nonostante la gravità delle ferite riportate, la vittima non risulta essere in pericolo di vita. Attualmente è ancora ricoverato presso il CTO, dove i medici hanno prestato le cure necessarie e stanno monitorando attentamente la sua situazione clinica. Gli investigatori stanno raccogliendo tutte le testimonianze e i dettagli disponibili per ricostruire con esattezza quanto accaduto.

Indagini in Corso per Identificare gli Aggressori

Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per chiarire i motivi dell’aggressione e identificare gli autori del gesto. Al momento, non è stato confermato alcun legame tra la vittima e gli aggressori, né sono noti i motivi che hanno portato all’accerchiamento e alla successiva colluttazione. Gli inquirenti stanno anche vagliando le riprese delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per raccogliere indizi utili all’identificazione del gruppo coinvolto.