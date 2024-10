Questa notte, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Napoli Vomero hanno arrestato Vincenzo Rongo, un 46enne già noto alle forze dell’ordine, accusato di lesioni personali aggravate per aver ferito un giovane di 21 anni con un’arma bianca. L’aggressione, avvenuta in via Morghen, è emersa come il risultato di screzi di natura familiare, smentendo l’ipotesi iniziale di un alterco legato alla viabilità.

Secondo le indagini condotte dai carabinieri e coordinate dalla procura di Napoli, Rongo era conosciuto dalla vittima, che tuttavia non lo aveva riconosciuto durante l’aggressione a causa di un casco che l’assalitore indossava per coprire il volto. Grazie alle riprese delle telecamere di sorveglianza, i carabinieri sono riusciti a identificare e rintracciare Rongo, che nel frattempo si era recato all’ospedale Pellegrini per ricevere cure a piccoli tagli, verosimilmente collegati all’evento.

Le forze dell’ordine hanno recuperato e sequestrato gli indumenti utilizzati da Rongo durante l’aggressione, rafforzando le prove a suo carico. La vittima, trasportata all’ospedale Cardarelli, è dimessa con una prognosi di 15 giorni a causa delle ferite riportate agli arti.