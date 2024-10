I carabinieri di Qualiano hanno rinvenuto un uomo di 57 anni con gravi lesioni alla testa, in una vicenda che sta assumendo contorni preoccupanti. L’uomo, che soffre di patologie cardiache, è stato prontamente trasportato all’Ospedale del Mare, dove i medici hanno ritenuto necessario sottoporlo a un delicato intervento chirurgico. Al momento, le sue condizioni sono considerate critiche e la prognosi resta riservata.

La Lite per il Canone di Locazione Sfocia in Aggressione

In base alle prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, l’episodio potrebbe essere stato innescato da una disputa economica. Poco prima dell’aggressione, infatti, l’uomo di 57 anni sarebbe stato coinvolto in una lite con un altro individuo, presumibilmente il proprietario dell’immobile in cui risiedeva. Il motivo del diverbio sembrerebbe collegato a mancati pagamenti di canoni di locazione.

Le Indagini e il Fermato in Caserma

I carabinieri, tempestivamente intervenuti sul luogo dell’accaduto, sono riusciti a rintracciare l’altro uomo coinvolto nella lite. Si tratta di un 69enne, identificato come il proprietario dell’immobile. Attualmente, il 69enne è stato condotto in caserma per essere ascoltato dagli inquirenti, che stanno cercando di chiarire la dinamica dell’evento e il possibile ruolo del sospettato nell’aggressione.

Prognosi Riservata e Preoccupazione per le Condizioni del Ferito

Le condizioni del 57enne restano gravi e, data la sua patologia cardiaca, ogni momento è cruciale per la sua ripresa. Il delicato intervento chirurgico è stato eseguito con l’obiettivo di stabilizzare il quadro clinico del paziente, ma i medici mantengono prudenza e riserbo sulla sua evoluzione.