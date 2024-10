Il maltempo continuerà a colpire l’Italia nei prossimi giorni, ma a partire da domenica è atteso un miglioramento significativo, con un ritorno del bel tempo su gran parte del Paese. Andrea Garbinato, responsabile della redazione de IlMeteo.it, ha confermato che già da sabato le condizioni meteorologiche cominceranno a migliorare al Sud e in alcune aree del Centro, per poi estendersi a quasi tutta l’Italia entro la giornata di domenica.

Secondo 3B Meteo, il Mediterraneo rimane attualmente instabile a causa dell’interazione tra le correnti orientali provenienti da un’area di alta pressione sull’Europa centrale e l’aria calda e umida che sale dal Nord Africa. Questo contrasto genera temporali e, nelle prossime ore, potrebbe verificarsi un ulteriore peggioramento del maltempo con l’arrivo di una saccatura atlantica, che porterà aria fresca e umida nel Mediterraneo occidentale.

Previsioni dettagliate per il weekend

Fino a sabato: temporali e nubifragi colpiranno gran parte dell’Italia, con particolare intensità nelle regioni settentrionali e parte del Centro.

Domenica: previsto un miglioramento generalizzato delle condizioni meteorologiche, grazie all’espansione di un campo di alta pressione. Il ritorno del bel tempo riguarderà principalmente il Sud e gran parte del Centro-Nord.

Ora solare e cambiamenti climatici

Domenica 29 ottobre segna anche il ritorno dell’ora solare, con i tramonti che avverranno prima nel corso della giornata. Tuttavia, ci sono buone probabilità che la prossima settimana arrivi in anticipo la cosiddetta Estate di San Martino, una fase di bel tempo tipica del periodo autunnale, che potrebbe regalare giornate soleggiate e temperature miti.

Settimana prossima

Il bel tempo dovrebbe persistere per la maggior parte della settimana grazie a un forte campo di alta pressione, anche se nebbie e foschie potrebbero rimanere presenti nelle pianure e nelle valli, con giornate a tratti grigie e umide, come spesso accade in autunno. Del resto, questa condizione è ben descritta nei versi di Carducci: «La nebbia a gl’irti colli piovigginando sale», evocando l’atmosfera tipica delle giornate autunnali.