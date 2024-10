Oggi, alle ore 17:00 presso il Palazzo Migliaresi di Pozzuoli, si terrà un importante convegno dedicato alla legge 105/2024, meglio conosciuta come “Salva Casa”. Questo evento rappresenta un’occasione cruciale per discutere le prime riflessioni sulle nuove regole riguardanti l’accertamento di compatibilità paesaggistica, introdotte dalla legge, che punta a tutelare e gestire in modo più efficace il patrimonio paesaggistico italiano.

Il convegno è patrocinato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e dall’Associazione Giuristi del Golfo Foro Napoletano, ed è moderato da Claudio Ciotola, avvocato e docente presso l’Università di Cassino.

Tra i partecipanti di rilievo figurano diverse personalità delle istituzioni e del panorama giuridico, tra cui:

Luigi Manzon, sindaco di Pozzuoli

Elisabetta Garzo, presidente del Tribunale di Napoli

Vincenzo Salamone, presidente del Tar Campania

Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli

Antonio Sabino, sindaco di Quarto

Salvatore Scotto di Santolo, sindaco di Monte di Procida

Carmine Foreste, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Napoli

Sabrina Sifo, presidente dell’Associazione Giuristi del Golfo

In qualità di relatori, interverranno esperti del settore come Fernando Bocchini, Giannandrea Chiesi, Roberto Dante Cogliandro, Giuseppe Lombardi, Enzo Napolano e Davide Vitale.

Uno dei momenti chiave dell’incontro sarà il confronto politico tra Mario Casillo, capogruppo del Partito Democratico in consiglio regionale della Campania, e Michele Schiano di Visconti, parlamentare di Fratelli d’Italia, che porteranno la discussione su temi di attualità politica legati alla gestione del patrimonio culturale e paesaggistico.

Le conclusioni saranno affidate a Luigi La Rocca, sovrintendente archeologico, che offrirà una riflessione finale sui vincoli culturali e paesaggistici, temi centrali della legge 105/2024. Questo incontro rappresenta una significativa opportunità di approfondimento sulle implicazioni della nuova normativa e sulle sfide future per la protezione del paesaggio italiano.