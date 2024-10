Le microplastiche sono diventate una presenza pervasiva nel nostro ambiente e, purtroppo, anche all’interno del nostro corpo. Secondo un recente studio condotto dall’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, in collaborazione con l’Irccs MultiMedica di Milano, è emerso che tracce significative di micro e nanoplastiche sono state trovate in vari organi umani, inclusi quelli vitali come il cervello.

Uno studio inquietante

La ricerca, coordinata da Raffaele Marfella, del dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche avanzate, Pasquale Iovino, del dipartimento di Scienze e tecnologie ambientali biologiche e farmaceutiche, e Francesco Prattichizzo dell’Irccs MultiMedica, ha rivelato che il cervello medio di un adulto contiene una quantità di microplastiche equivalente a circa un terzo di una bottiglia di plastica da 1,5 litri. Questi risultati preoccupanti sono stati presentati durante il Planetary Health Festival, un evento dedicato alla salute del pianeta, che si è concluso il 5 ottobre a Verona.

Le fonti delle microplastiche

Le micro e nanoplastiche trovate nell’organismo umano provengono principalmente da materiali di uso quotidiano, come:

Contenitori per alimenti e bevande

Tubature per l’acqua

Tessuti sintetici come nylon e poliestere

Secondo i ricercatori, le microplastiche sono ovunque: si trovano nell’aria, nell’acqua (soprattutto in bottiglie di plastica), nei cibi confezionati e nei prodotti per la cura della pelle. Le bustine di tè in nylon e i biberon, quando riscaldati al microonde o esposti a fonti di calore, rilasciano elevate quantità di particelle plastiche che finiscono per essere ingerite o inalate.

Effetti sulla salute

Una delle scoperte più preoccupanti riguarda la correlazione patologica tra la presenza di microplastiche e alcune gravi malattie. Secondo Marfella, esistono evidenze che suggeriscono un’associazione tra l’esposizione alle micro e nanoplastiche e patologie come:

Malattie cardiovascolari

Ictus

Alzheimer

Questo legame solleva interrogativi seri su come la presenza di microplastiche nel nostro corpo possa influenzare la nostra salute a lungo termine.