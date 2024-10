L’Ente Autonomo Volturno (EAV) ha comunicato la sospensione temporanea del servizio ferroviario su due tratte della Circumvesuviana per consentire lavori inderogabili di sfalcio dell’erba. Le tratte interessate sono la Napoli-Sarno e la Torre Annunziata-Poggiomarino, che resteranno chiuse dalle 15:00 del 26 ottobre fino alle 22:00 del 27 ottobre 2024.

Linee Interrotte e Servizi Sostitutivi

Durante il periodo di chiusura, il servizio ferroviario sarà sostituito da corse automobilistiche che seguiranno un percorso alternativo per garantire il trasporto dei passeggeri. Gli utenti potranno consultare gli orari e i punti di fermata delle navette sostitutive direttamente sul sito ufficiale dell’EAV: www.eavsrl.it.

Il servizio ferroviario sulle linee Napoli-Sarno e Napoli-Torre Annunziata-Poggiomarino riprenderà regolarmente a partire da lunedì 28 ottobre 2024.

Perché l’interruzione?

L’interruzione è necessaria per effettuare lavori di sfalcio dell’erba, indispensabili per la manutenzione e la sicurezza lungo le tratte ferroviarie. Questi interventi sono fondamentali per garantire che le linee siano libere da vegetazione e per migliorare la sicurezza operativa dei treni.