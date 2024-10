Nella mattinata di ieri, a Cava de’ Tirreni, ignoti hanno fatto irruzione in un appartamento situato tra Via Filangieri e Santa Maria del Rovo, approfittando dell’assenza dei proprietari per mettere a segno un furto lampo. Il colpo è avvenuto in pieno giorno, evidenziando l’audacia dei malviventi che, secondo quanto riportato, avrebbero forzato una finestra per accedere all’abitazione. Una volta dentro, si sono mossi con estrema rapidità, razziando diversi oggetti di valore e beni personali, tra cui contanti, gioielli, un computer e persino un abito da sposa, simbolo di una giornata che avrebbe dovuto essere indimenticabile per la proprietaria.

La scoperta del furto è avvenuta nel primo pomeriggio, quando i proprietari sono rientrati a casa. La scena che si sono trovati davanti ha destato immediato sconcerto: cassetti rovesciati, oggetti sparsi ovunque, e la consapevolezza che molte delle loro cose più preziose erano state portate via. Tra lo sgomento e la preoccupazione, i residenti hanno subito sporto denuncia presso il commissariato locale, dove gli agenti hanno preso nota di ogni dettaglio utile per le indagini, cercando di raccogliere informazioni che possano condurre all’identificazione dei responsabili.

Le forze dell’ordine, ora impegnate nelle indagini, stanno effettuando i rilievi necessari per comprendere meglio la dinamica del furto e analizzare eventuali tracce lasciate dai malviventi. Secondo le prime ipotesi investigative, potrebbe trattarsi di una banda specializzata in furti in appartamento, poiché la rapidità dell’azione suggerisce una conoscenza delle tecniche per evitare sistemi di sicurezza o allarmi, oltre a un’ottima capacità di eseguire il colpo in tempi brevissimi.

L’episodio ha riacceso l’attenzione sulla sicurezza nelle aree residenziali di Cava de’ Tirreni, in particolare su Via Filangieri e dintorni, quartieri generalmente tranquilli e sicuri ma ora turbati da questa incursione. La comunità si sente particolarmente vulnerabile, data l’apparente mancanza di scrupoli dei malviventi, capaci di agire in un momento della giornata solitamente considerato sicuro.