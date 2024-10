A Pagani si è verificato un episodio di tentato furto che ha creato grande apprensione tra i residenti. Intorno alle 19:30, in via De Gasperi, un ladro acrobata ha cercato di entrare nell’abitazione di un carabiniere. Il malvivente, insieme a un complice, aveva individuato la casa come obiettivo e si era avvicinato con fare furtivo, indossando un cappuccio e dei guanti. Uno dei due ha tentato di arrampicarsi utilizzando i canali di scolo esterni al palazzo, dimostrando agilità nel raggiungere il balcone dell’appartamento situato a un piano alto.

Tuttavia, il proprietario, che si trovava in casa insieme alla sua famiglia, ha notato i movimenti sospetti all’esterno e, allarmato, ha sorpreso il ladro proprio mentre stava per entrare. Alla vista del carabiniere, il malvivente si è lanciato velocemente dal balcone e ha raggiunto il suo complice, con cui è poi riuscito a fuggire a piedi. Fortunatamente, il tentativo di furto non è andato a buon fine, e nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio ha scosso la famiglia del carabiniere, che ha vissuto attimi di paura.

La notizia si è rapidamente diffusa tra i residenti del quartiere attraverso il passaparola, aumentando la preoccupazione per la sicurezza in una zona che, negli ultimi tempi, è stata teatro di numerosi tentativi di furto. Alcuni di questi raid sono purtroppo andati a segno, creando un clima di tensione tra gli abitanti. A seguito dell’ultimo episodio, alcuni cittadini hanno iniziato a parlare della possibilità di organizzare delle ronde notturne per vigilare sul quartiere e prevenire ulteriori incursioni da parte dei ladri.

Le forze dell’ordine della locale tenenza sono ora impegnate nelle indagini per identificare i due responsabili del tentato furto. L’episodio ha evidenziato una crescente preoccupazione per la sicurezza nella zona, spingendo le autorità a intensificare i controlli e la vigilanza per garantire maggiore tranquillità ai residenti di Pagani.