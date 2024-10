Un raid ai danni di una rivendita di tabacchi a Grottaminarda ha scosso la comunità locale. Questo episodio segna il quarto colpo del genere in meno di due settimane e il quindicesimo dall’inizio dell’anno.

Dettagli dell’Episodio

Obiettivo: L’esercizio commerciale preso di mira si trovava all’interno di un’area di servizio nel comune ufitano.

Modalità di azione: I membri della banda sono riusciti a entrare nel locale in pochi minuti, rubando sigarette, gratta&vinci e denaro contante custodito nel registratore di cassa.

Fuga: Dopo il furto, i malviventi si sono rapidamente dileguati, rendendo difficile il loro arresto.

Indagini in Corso

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per identificare i responsabili e chiarire l’entità del bottino, che al momento è ancora da quantificare. La continua sequenza di furti nelle rivendite di tabacchi nella zona ha suscitato preoccupazione tra i commercianti e i cittadini, richiedendo una maggiore attenzione da parte delle autorità locali per garantire la sicurezza.

L’auspicio è che le indagini portino rapidamente all’identificazione e all’arresto dei colpevoli, per fermare questa ondata di criminalità che sta colpendo il settore.