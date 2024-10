La nuova Legge di Bilancio presenta una serie di misure volte a supportare diverse categorie di cittadini, con interventi che riguardano pensioni, famiglie, lavoratori e la sanità. Ecco un riepilogo delle principali novità previste.

1. Mini Aumento delle Pensioni Minime

Dal 1° gennaio 2024, le pensioni minime aumenteranno leggermente, passando da 614,77 euro a 617,89 euro. Questo mini rialzo, pari a circa 3 euro al mese, è dovuto alla rivalutazione necessaria per rispondere all’andamento dell’inflazione.

2. Proroga di Quota 103, Ape Sociale e Opzione Donna

La possibilità di andare in pensione con Quota 103 viene prorogata. Sarà possibile accedere alla pensione avendo compiuto 62 anni e maturato 41 anni di contributi. Per i lavoratori del settore privato, la finestra mobile sarà di 7 mesi, mentre per quelli del settore pubblico di 9 mesi.

Ape Sociale e Opzione Donna saranno anch’esse prorogate, confermando strumenti già utilizzati per agevolare la pensione anticipata.

3. Bonus Bebè da 1.000 Euro

A partire dal 1° gennaio 2025, sarà erogato un bonus di 1.000 euro per ogni bambino nato o adottato. Il bonus sarà destinato alle famiglie con un ISEE non superiore a 40.000 euro annui e sarà versato nel mese successivo alla nascita o all’adozione.

4. Congedo Parentale Esteso

Il congedo parentale sarà esteso fino a tre mesi, con una retribuzione all’80%. Questa misura si applica fino al sesto anno di vita del bambino, migliorando l’attuale normativa che prevede solo due mesi.

5. Investimenti nella Sanità

Il finanziamento della sanità nazionale sarà incrementato di 1,3 miliardi di euro nel 2025, con aumenti progressivi negli anni successivi, fino a raggiungere 8,9 miliardi annui a partire dal 2030.

6. Bonus Mamme con Due o Più Figli

Le lavoratrici autonome con almeno due figli potranno beneficiare di un esonero contributivo fino ai dieci anni del figlio più piccolo. A partire dal 2027, per le madri con tre o più figli, l’esonero sarà valido fino al 18° anno del figlio più piccolo. L’esonero sarà valido solo per chi ha un reddito imponibile inferiore a 40.000 euro annui.

7. Rinnovo Contratti del Pubblico Impiego

Saranno stanziati 10,85 miliardi di euro nel triennio 2025-2027 per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego, una misura attesa da tempo per adeguare gli stipendi dei dipendenti statali.

8. Premialità per le Regioni con Liste d’Attesa Sanitarie Efficienti

Le Regioni che dimostreranno di rispettare le normative sulle liste d’attesa in sanità riceveranno un bonus di 50 milioni di euro nel 2025, che aumenterà a 100 milioni di euro dal 2026.

9. Indennità per Medici e Operatori del Pronto Soccorso

Dal 1° gennaio 2025, sarà incrementata di 50 milioni di euro l’indennità per i medici e il personale del pronto soccorso, con ulteriori aumenti previsti nel 2026. Questi fondi saranno suddivisi tra 15 milioni per la dirigenza medica e 35 milioni per il personale del comparto sanitario.

10. Mutui Prima Casa: Proroga Agevolazioni fino al 2027

Le agevolazioni sui mutui per la prima casa sono state prorogate fino al 2027. Questa misura riguarda principalmente gli under 36 e le giovani coppie con un ISEE fino a 40.000 euro.

11. Spending Review: Tagli ai Ministeri

Previsti 7,7 miliardi di euro di tagli nel triennio 2025-2027 per la spending review dei Ministeri. I tagli inizieranno con 2,64 miliardi di euro nel 2025 e proseguiranno fino al 2027.

12. Carta Docente Estesa ai Supplenti Annuali

La Carta del Docente, del valore di 500 euro, sarà resa disponibile anche per i docenti con contratto di supplenza annuale, garantendo un supporto finanziario per la formazione continua del personale scolastico.

Le misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2024-2027 mirano a sostenere famiglie, lavoratori e pensionati, con un focus su interventi che incentivano la natalità, migliorano la qualità della sanità pubblica e rafforzano il potere d’acquisto. Importanti anche i fondi stanziati per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego e le misure di sostegno alle giovani famiglie e lavoratrici autonome.