Un episodio di violenza domestica, purtroppo parte di una tendenza in crescita, si è verificato a Napoli, dove un uomo di 43 anni è arrestato per aver aggredito la madre dopo che quest’ultima si era rifiutata di dargli dei soldi. L’arresto è avvenuto grazie all’intervento tempestivo di una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli, che ha risposto a una chiamata di emergenza lanciata dalla figlia della vittima.

L’Intervento della Polizia e la Dinamica dei Fatti

L’allarme è stato dato dalla sorella dell’aggressore, che ha contattato la centrale operativa della polizia preoccupata per la situazione che si stava verificando in casa. Gli agenti, arrivati in pochi minuti, hanno trovato l’uomo mentre aggrediva fisicamente la madre, la quale aveva negato la richiesta di denaro del figlio. La polizia ha subito riportato la calma e messo l’uomo in manette, ponendo fine a un episodio che poteva degenerare ulteriormente.

Un Problema Radicato: Dipendenza e Violenza Domestica

Dalle prime ricostruzioni, supportate dalle testimonianze della sorella e del padre del 43enne, è emerso un quadro familiare complesso. Da circa vent’anni, secondo i familiari, l’uomo farebbe uso di droghe, e da anni la madre sarebbe vittima di continue richieste di denaro da parte del figlio per acquistare sostanze stupefacenti. La situazione era degenerata più volte in passato, tanto che la polizia di Stato era già intervenuta in diverse occasioni, ma l’episodio di due sere fa è considerato particolarmente grave, portando infine all’arresto dell’uomo.

Un Fenomeno in Crescita a Napoli

Sfortunatamente, questo non è un caso isolato. Negli ultimi tempi, a Napoli, si è assistito a un aumento delle aggressioni domestiche legate a questioni economiche e di dipendenza. Gli episodi di violenza in famiglia, spesso innescati dalla necessità di ottenere denaro per l’acquisto di droghe o per altre spese legate a comportamenti compulsivi, stanno diventando una preoccupazione crescente per le forze dell’ordine e le autorità locali.