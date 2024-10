Una doppia tragedia ha colpito la città di Pozzuoli domenica, lasciando l’intera comunità immersa in un profondo dolore. Gennaro Avolio, un uomo di 44 anni residente a via Napoli, ha perso la vita per un infarto improvviso, scatenato dalla devastante notizia della morte della madre, Rosalia Lamberti, che da tempo combatteva contro una grave malattia. Il destino crudele ha voluto che il cuore di Gennaro non reggesse alla sofferenza, fermandosi solo un’ora dopo il decesso della madre, lasciando amici e conoscenti sgomenti per l’immane tristezza della vicenda.

A diffondere la notizia è Don Mario Russo, parroco della chiesa del Sacro Cuore di Gesù, una figura di riferimento per la comunità locale. Il sacerdote, visibilmente toccato, ha raccontato con profonda commozione il dramma che ha travolto la famiglia Avolio, sottolineando il legame indissolubile tra madre e figlio, che è stato tragicamente spezzato. I funerali congiunti di Gennaro e Rosalia si terranno oggi, alle 11.30, presso la stessa parrocchia, un evento che richiamerà molti cittadini, desiderosi di esprimere il loro cordoglio e sostegno.

Il caso di Gennaro e Rosalia ha profondamente colpito Pozzuoli, una città che, pur essendo abituata a fronteggiare le difficoltà della vita quotidiana, si trova ora a fare i conti con una tragedia così singolare e straziante. Il dolore per la perdita di una madre è una delle esperienze più difficili da affrontare, e Gennaro, già provato dalla malattia della donna, non ha trovato la forza di superare l’impatto emotivo della sua scomparsa. Un dramma che sottolinea l’enorme peso del legame familiare e la sofferenza insopportabile che, in questo caso, ha spezzato due vite in un breve lasso di tempo.

Il doppio funerale sarà un momento di grande raccoglimento per la comunità, che si stringerà attorno ai parenti per offrire conforto in un momento così buio. Non solo una madre, ma anche un figlio, entrambi ricordati per la loro umiltà e per il loro affetto reciproco, se ne sono andati insieme, uniti nel destino anche nel momento della morte. La comunità, colpita da questa duplice perdita, si prepara a rendere omaggio a due persone che lasciano dietro di sé un vuoto incolmabile.