Nella sede dell’Istituto Superiore Graziani-Cesaro-Vesevus, la dirigente scolastica, prof.ssa Patrizia Tramontano, insieme alla dott.ssa Maria Rosaria Izzo, nella qualità di presidente dell’Associazione di Promozione Sociale “Ti porgo la mano”, e a Nello Collaro, curatore della Progettualità, hanno tenuto una conferenza stampa per la presentazione del “Progetto Fr’Agilità”, un percorso formativo primariamente mirato agli alunni dell’Istituto torrese che abbiano un profilo di disabilità. L’obiettivo è quello di prepararli perché possano formarsi come accompagnatori turistici; la finalità del progetto è quella di creare per questi soggetti una opportunità di lavoro nel settore del turismo e dei sevizi ad esso collegati.

Presenti, non come ospiti ma come co-attori del Progetto, i vertici delle Amministrazioni Comunali della Città di Torre Annunziata, nella persona dell’assessora Carmela Nappo, il sindaco di Boscotrecase, Pietro Carotenuto e l’assessore Francesco Monteleone, il consigliere delegato al Progetto per il comune di Boscoreale, Francesco Aquino, e la vicesindaca del comune di Trecase, Mariarosaria Balzano.

Ai microfoni di Giovanni Balzano, coadiuvato da Alessandro Russo, tutti hanno espresso interesse per il Progetto. Gli uffici comunali delle Politiche Sociali provvederanno ad individuare i soggetti con profilo di fragilità “sociale” perché partecipino alla formazione.

Al termine del percorso formativo saranno strutturati itinerari turistici “alternativi”: i turisti saranno accompagnati da soggetti fragili, con la supervisione di un tutor, attraverso i nostri territori; saranno proposti quegli scorci e quelle bellezze che spesso non rientrano nei classici itinerari turistici.