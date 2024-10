Come è noto l’ex ministro Gennaro Sangiuliano ha denunciato per aggressione Maria Rosaria Boccia, imprenditrice di Pompei, dopo una presunta lite scoppiata in una stanza dell’Hotel Nazionale di Sanremo. Il programma Report ha recentemente diffuso, in esclusiva, le immagini della ferita che l’ex ministro sostiene di aver subito durante l’incidente: un profondo taglio alla testa, chiuso con 13 punti di sutura.

La Denuncia e le Dimissioni di Sangiuliano

L’episodio, avvenuto lo scorso 16 luglio, avrebbe avuto origine da una discussione accesa tra Sangiuliano e Boccia, in seguito alla decisione dell’ex ministro di interrompere la loro relazione e di non lasciare la moglie. La presunta aggressione, che secondo Sangiuliano sarebbe scatenata dalla reazione di Boccia, ha provocato una ferita alla testa. Sangiuliano ha quindi presentato una denuncia, portando le immagini della lesione come prova dell’accaduto.

Report Mostra le Immagini della Ferita e la Reazione di Sangiuliano

Le foto della ferita, mostrate in esclusiva da Report su Rai3, hanno dato un nuovo impulso al caso, suscitando ulteriore interesse mediatico. Nel servizio è stato mostrato anche un estratto di un’intervista rilasciata dall’ex ministro al Tg1, in cui Sangiuliano dichiara: «Ho più volte ribadito, soprattutto nell’ultima fase, che non intendevo lasciare mia moglie, che per me è la persona più importante della mia vita».

Le Conseguenze Mediatiche e Politiche

I post social di Boccia e le immagini della ferita hanno sollevato un’ondata di polemiche, che hanno portato alla dimissione di Sangiuliano dal Ministero della Cultura. Il caso ha così aperto un nuovo capitolo nel dibattito pubblico, richiamando l’attenzione sui limiti tra sfera privata e incarichi istituzionali e gettando ombre su alcune dinamiche del mondo politico.