I Carabinieri della stazione di Torre Annunziata (Napoli) hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 46 anni, originario di Torre Annunziata, già detenuto per altri reati nel carcere di Ariano Irpino (Avellino). L’uomo è gravemente indiziato di una serie di reati tra cui spaccio di sostanze stupefacenti, rapina e indebita utilizzazione di carta di credito.

L’indagine è partita a seguito della denuncia della vittima, che ha riferito agli inquirenti che lo scorso 30 marzo, l’indagato le avrebbe sottratto la carta di credito in circostanze particolarmente gravi. Secondo la ricostruzione dei fatti, l’uomo avrebbe prima indotto la vittima a bere alcolici e a consumare sostanze stupefacenti, per poi sottrarle la carta di credito. Una volta in possesso della carta, il 46enne avrebbe effettuato diversi pagamenti fraudolenti e compiuto numerosi prelievi di contante presso sportelli bancomat (ATM).

Le transazioni illegali sono tutte documentate grazie all’acquisizione di immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza degli sportelli automatici e degli esercizi commerciali dove sono effettuati i pagamenti. Questo materiale ha fornito agli inquirenti prove decisive per rafforzare le accuse a carico dell’indagato.

Nonostante fosse già detenuto per un altro reato, la nuova ordinanza di custodia cautelare ne prolunga la permanenza in carcere, aggravando la sua posizione giudiziaria. Le indagini proseguiranno per approfondire eventuali ulteriori responsabilità legate ai reati contestati, mentre l’uomo resterà sotto custodia presso la struttura penitenziaria di Ariano Irpino.