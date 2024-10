Alle 17:00 di oggi, puntuale come previsto, tutti i telefoni cellulari attivi nella regione Campania hanno ricevuto il messaggio di allarme dell’esercitazione per il rischio vulcanico nei Campi Flegrei. Il messaggio specificava chiaramente che si trattava di un test, rassicurando la popolazione. La simultanea ricezione del messaggio si è rivelata particolarmente evidente nei luoghi affollati, dove si è creato un momento di pausa collettiva mentre tutti leggevano l’insolita notifica di allerta.

L’IT-alert, sistema di allarme pubblico, ha simulato il passaggio alla fase di allarme per un’eruzione imminente, facendo parte di un più ampio piano di esercitazione volto a preparare la popolazione in caso di un’effettiva emergenza vulcanica. Il messaggio, anche tradotto in inglese, spiegava chiaramente che era in corso “una simulazione di una possibile attività vulcanica ai Campi Flegrei”.

Domani, la protezione civile prevede un’altra fase dell’esercitazione, che includerà l’allontanamento assistito della popolazione, su base volontaria, per continuare a testare le misure di emergenza in caso di rischio vulcanico reale.