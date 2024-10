I cellulari e gli smartphone della Campania squilleranno all’unisono alle ore 17:00 di venerdì 11 ottobre 2024. Questo avverrà in occasione di un messaggio di test del sistema iT-Alert, l’allerta nazionale della Protezione Civile, che informerà i cittadini sul “rischio eruzione imminente del vulcano” dei Campi Flegrei. L’iniziativa è parte delle prove di evacuazione Exe Flegrei 2024, programmate dal 9 al 12 ottobre.

Dettagli dell’esercitazione

L’esercitazione, che si svolge durante la Settimana nazionale della Protezione Civile, ha l’obiettivo di coinvolgere la popolazione di Napoli e di altri sei comuni della zona rossa (Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto, Marano e Giugliano in Campania) nel Piano Nazionale per il Rischio Vulcanico Campi Flegrei. Questo piano include prove di evacuazione per il rischio di eruzione. La partecipazione è libera e volontaria, e per aderire è necessario sottoscrivere una richiesta.

Funzionamento del test

Il messaggio di test sarà inviato a tutti i telefoni cellulari presenti sul territorio della Campania, generando un suono specifico per segnalare l’avviso. L’invio del messaggio si allinea con la simulazione della dichiarazione del passaggio da allerta arancione ad allerta rossa, che includerà le procedure di evacuazione obbligatoria.

Tempi dell’esercitazione

Mercoledì 9 ottobre: Simulazione del passaggio da allerta gialla ad arancione.

Giovedì 10 ottobre: Riunione della Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei Grandi Rischi, con simulazione della dichiarazione dello stato di emergenza.

Venerdì 11 ottobre: Simulazione di rischio di eruzione imminente, con l’invio del messaggio di test iT-Alert alle ore 17:00.

Sabato 12 ottobre: Attivazione del Piano di allontanamento della popolazione e accoglienza nelle Regioni gemellate.

Messaggio di test iT-Alert

Il messaggio che verrà visualizzato sui dispositivi sarà:

“TEST TEST”

Testo: “È in corso la SIMULAZIONE di una possibile attività vulcanica ai Campi Flegrei”.

I cittadini sono invitati a compilare un questionario su www.it-alert.gov.it dopo aver ricevuto il messaggio.

Importanza dell’esercitazione

Questa esercitazione è fondamentale per garantire la preparazione e la sicurezza della popolazione in caso di eventi vulcanici, un rischio reale per chi vive nell’area dei Campi Flegrei.