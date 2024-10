Napoli continua a registrare incidenti stradali, soprattutto sulle strisce pedonali. Lunedì sera, su via Nuova Marina, un turista è stato investito da un ciclomotore mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Il malcapitato è ora ricoverato in ospedale, mentre l’incidente ha riacceso l’attenzione sulla pericolosità della zona.

Un’Area a Rischio per i Pedoni

Via Marina si è già resa teatro di tragici incidenti: meno di un mese fa, il 1° ottobre, Valeria Vertaglio, una donna di 42 anni, perse la vita dopo essere investita da un’auto mentre attraversava la strada per tornare dai suoi figli. La tragedia suscitò proteste e spinse cittadini e autorità a organizzare incontri con le istituzioni, inclusa la Prefettura, per chiedere misure concrete per la sicurezza stradale.

La Reazione di Francesco Emilio Borrelli

Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, si è recato personalmente sul luogo dell’ultimo incidente per documentare la situazione e raccogliere testimonianze dai residenti. “La deregulation stradale in quest’area è evidente e preoccupante”, ha affermato Borrelli, sottolineando come le promesse di maggiore sicurezza stradale fatte dopo la morte di Valeria Vertaglio non abbiano portato a risultati tangibili. Molti residenti hanno espresso esasperazione per l’aumento degli incidenti e per la scarsa presenza di controlli efficaci.

Richieste di Misure Immediate

Questo ennesimo incidente ha riacceso il dibattito sulla necessità di misure restrittive a contrasto della velocità e della pericolosità del traffico a Napoli, in particolare nelle aree urbane più trafficate e nei punti sensibili come gli attraversamenti pedonali. Tra le misure proposte dai residenti e dagli attivisti figurano:

Rafforzamento dei controlli su ciclomotori e veicoli in prossimità degli attraversamenti pedonali.

Installazione di dissuasori di velocità o altri dispositivi per ridurre il rischio di incidenti.

Incremento della segnaletica e dell’illuminazione nelle aree più a rischio, come via Nuova Marina.

La Necessità di Interventi Strutturali

Il ripetersi di incidenti e tragedie sulle strade di Napoli evidenzia una problematica strutturale che richiede interventi mirati e una presenza più efficace delle forze dell’ordine. La sicurezza stradale deve essere una priorità per tutelare i cittadini e i turisti, che sempre più frequentemente si trovano a rischio anche attraversando sulle strisce pedonali.