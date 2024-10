Un grave incidente si è verificato in via Roma a Giugliano, dove un giovane di 16 anni alla guida di uno scooter ha investito due ragazze di 13 anni che stavano attraversando la strada. Secondo le prime ricostruzioni fornite dai carabinieri, il ragazzo avrebbe tentato di sorpassare alcuni veicoli incolonnati, probabilmente sottovalutando la pericolosità della manovra. Durante il sorpasso, avrebbe perso il controllo dello scooter, finendo per travolgere le due minorenni che si trovavano in prossimità dell’attraversamento pedonale.

Le ragazze sono soccorse tempestivamente dai sanitari e trasportate in codice rosso all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Nonostante la gravità dell’incidente, fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita, anche se rimangono sotto osservazione medica per le ferite riportate. Il 16enne, invece, è trasferito in codice giallo all’ospedale di Giugliano, dove è attualmente ricoverato per accertamenti e cure.

Le indagini sono tuttora in corso e i carabinieri stanno lavorando per chiarire in maniera definitiva la dinamica dell’incidente. Saranno analizzati tutti i dettagli, dalle dichiarazioni dei testimoni alle condizioni del manto stradale, al fine di determinare eventuali responsabilità o ulteriori fattori che potrebbero aver contribuito all’incidente. Non è ancora chiaro se il giovane fosse in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per la guida del mezzo o se siano rilevate eventuali infrazioni alle norme di sicurezza stradale.