Roccapiemonte è sotto shock per il tragico incidente avvenuto ieri sera in via Della Libertà, dove una donna di 67 anni è stata investita mortalmente da un’automobile. La vittima è Antonietta Pecoraro, conosciuta nella comunità come titolare di una parafarmacia del posto. L’impatto è avvenuto mentre attraversava la strada, lasciando la cittadinanza sgomenta e portando all’apertura di un’indagine sulle dinamiche precise dell’incidente.

I soccorsi e il tentativo di salvarle la vita

Sul luogo dell’incidente sono giunti immediatamente i soccorsi, che hanno trasportato la donna all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore in codice rosso. A causa del grave trauma cranico subito, Antonietta Pecoraro è sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, la donna è deceduta questa mattina.

Indagini in corso per chiarire le dinamiche

I carabinieri sono già al lavoro per comprendere le cause dell’incidente. Saranno ascoltati testimoni e analizzate le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per verificare se l’incidente sia stato causato da un’imprudenza o se ci siano altre responsabilità. Il drammatico evento ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale nella zona, dove i cittadini da tempo chiedono misure di sicurezza più efficaci per i pedoni.

La comunità in lutto

La morte di Antonietta Pecoraro ha sconvolto la comunità di Roccapiemonte, che conosceva la donna per la sua gentilezza e disponibilità. La sua parafarmacia era un punto di riferimento per molti, e il dolore per questa tragica perdita si percepisce nelle testimonianze di amici e clienti, che ricordano il suo impegno e il legame con il territorio.