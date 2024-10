Un grave episodio di violenza domestica si è verificato in provincia di Napoli, ad Agerola, dove un uomo di 68 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver brutalmente picchiato la moglie, anch’essa 68enne, invalida e costretta a letto. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto in seguito a una telefonata anonima che segnalava le urla disperate della donna, udibili dalla strada.

L’Intervento dei Carabinieri e la Drammatica Scena

I carabinieri della stazione di Agerola, una volta ricevuta la segnalazione, sono giunti rapidamente sul posto, trovando la vittima distesa su una sdraio nel terrazzo dell’abitazione, in condizioni di estrema vulnerabilità. Già da lontano, i militari hanno notato il marito, armato di una mazza di scopa, che colpiva ripetutamente la donna, incapace di difendersi e ormai esausta. All’arrivo dei carabinieri, l’uomo è immediatamente bloccato e la donna soccorsa.

La Vittima: Una Storia di Sofferenza e Violenza Protratta

La donna, che soffre di gravi patologie come obesità severa, diabete, ipertensione arteriosa e cardiopatia, ha riportato evidenti lesioni, tra cui un edema nella regione occipitale destra, ed è trasferita urgentemente in ospedale per ricevere le cure necessarie. Secondo il suo racconto, la violenza e i maltrattamenti andavano avanti da almeno due anni, coincidenti con l’aggravarsi della sua condizione di salute che l’ha costretta all’immobilità.

In preda alla frustrazione e alla rabbia, il marito aveva iniziato a vessarla quotidianamente con insulti e percosse, approfittando della sua totale dipendenza. Le vessazioni si erano trasformate in una routine di sofferenza fisica e psicologica per la donna, che aveva sopportato in silenzio fino all’intervento delle forze dell’ordine.

L’Arresto e le Accuse a Carico del 68enne

L’uomo è arrestato e trasferito in custodia dai carabinieri. Dovrà ora rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate, accuse gravi che saranno valutate dai magistrati della Procura di Torre Annunziata, a cui è affidato il caso.