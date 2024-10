Nel quartiere periferico di Pianura, a Napoli, i carabinieri della compagnia di Bagnoli hanno scoperto un panificio abusivo situato in via Giorgio De Grassi. Questa piccola stradina nascondeva un’attività completamente priva di autorizzazioni sia comunali che sanitarie. Il forno del panificio era alimentato illegalmente, prelevando corrente direttamente dalla rete elettrica nazionale, senza alcun contatore.

Le indagini non si sono fermate al piano terra. I carabinieri, insieme ai tecnici, hanno seguito l’intrico di cavi elettrici che alimentavano non solo il panificio, ma anche l’intero condominio sovrastante. Gli appartamenti risultavano collegati abusivamente alla rete elettrica, senza alcuna rilevazione dei consumi. Una volta interrotta l’energia, molti residenti, rimasti al buio, hanno aperto le porte, rivelando la portata del furto.

In totale, 16 persone sono state denunciate per furto di energia elettrica. Il danno economico stimato ammonta a diverse decine di migliaia di euro. L’operazione evidenzia un problema diffuso legato non solo alle attività illecite, ma anche al rischio di sicurezza per chi vive in tali condizioni e all’impatto economico per la comunità.

L’intervento delle forze dell’ordine sottolinea l’importanza di contrastare il fenomeno dell’illegalità in tutte le sue forme, tutelando la sicurezza e l’equità sociale sul territorio.