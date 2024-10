Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata ieri sera, alle 20:51, dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L’epicentro è stato localizzato a tre chilometri a est di Cellara, in provincia di Cosenza, a una profondità di 21 chilometri. Sebbene la magnitudo possa sembrare moderata, ha generato allerta tra la popolazione locale, complice anche uno sciame sismico che ha colpito la zona.

Uno Sciame Sismico

Nel corso della serata, sono state registrate in totale sette scosse, cinque delle quali nella zona di Cellara e due a Mangone, nell’entroterra cosentino, tra le 20:51 e le 22:08. La scossa principale, quella delle 20:51, è stata seguita da altre di magnitudo compresa tra 2.0 e 2.7. Nonostante la rilevanza delle scosse, fortunatamente non si segnalano né feriti né danni strutturali.

Reazioni della Popolazione

La scossa ha destato preoccupazione tra i residenti, in particolare a Cellara, un comune di circa cinquecento abitanti. Alcuni cittadini hanno optato per trascorrere la notte in auto, temendo la possibilità di nuove scosse. La reazione della comunità è stata caratterizzata da un mix di paura e cautela, evidenziando come le esperienze sismiche, anche quelle di bassa magnitudo, possano influenzare il comportamento delle persone.

La Vigilanza delle Autorità

Le autorità locali e i servizi di emergenza sono in stato di allerta, pronti a intervenire in caso di necessità. L’ufficio della Protezione Civile ha esortato la popolazione a mantenere la calma e a seguire le indicazioni fornite dagli esperti. Inoltre, sono stati avviati controlli per monitorare eventuali danni e garantire la sicurezza degli abitanti.