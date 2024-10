Ufficialmente pubblicato il bando di concorso pubblico per 1.069 medici di prima fascia funzionale presso l’INPS. Si tratta di una grande opportunità per professionisti del settore sanitario, con posizioni a tempo indeterminato che verranno inserite nei ruoli dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

Dettagli del Concorso INPS

Il concorso, indetto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 25 settembre 2024, è ora consultabile sia sul portale “inPA” che sul sito ufficiale dell’INPS nella sezione Avvisi, Bandi e Fatturazione. I candidati selezionati saranno distribuiti tra diverse direzioni regionali e metropolitane su tutto il territorio nazionale.

Suddivisione Territoriale dei Posti

Ecco le regioni e le città dove sono disponibili i posti:

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Emilia Romagna

Friuli Venezia Giulia

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche

Molise

Piemonte

Puglia

Sardegna

Sicilia

Toscana

Umbria

Veneto

Roma, Milano, Napoli

Come Partecipare al Concorso

Per partecipare, i candidati devono consultare i requisiti e le modalità di iscrizione presenti sul portale dedicato “inPA” o direttamente sul sito dell’INPS. La selezione avverrà tramite titoli ed esami, e i vincitori saranno inseriti nei ruoli del personale medico dell’INPS con contratto a tempo indeterminato.

Il bando rappresenta una risposta importante alla crescente necessità di personale medico nel settore pubblico e costituisce un’opportunità significativa per chi vuole lavorare in un contesto altamente professionale come quello dell’INPS.

Scadenze e Informazioni Utili

I candidati sono invitati a presentare domanda nei termini stabiliti dal bando, che saranno specificati dettagliatamente nella pubblicazione ufficiale. Le procedure di selezione si svolgeranno con prove scritte e orali, oltre alla valutazione dei titoli posseduti dai candidati.

Per maggiori informazioni, è consigliabile consultare direttamente il portale inPA o visitare la sezione dedicata del sito dell’INPS.