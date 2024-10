Il 23 ottobre 2024 rappresenta una data importante per chi riceve i nuovi sussidi previdenziali che hanno sostituito il Reddito di Cittadinanza: l’Assegno di Inclusione (AdI) e il Supporto Formazione e Lavoro (SFL). INPS è infatti impegnato nelle lavorazioni dei pagamenti per queste due forme di sostegno economico, con i primi accrediti già partiti o in arrivo nei prossimi giorni.

Assegno di Inclusione (AdI): Ricariche al Via

L’Assegno di Inclusione (AdI), che dal gennaio 2024 ha preso il posto del Reddito di Cittadinanza, è atteso a fine mese. Normalmente, INPS effettua i pagamenti il 27 di ogni mese, ma poiché il 27 ottobre cade di domenica quest’anno, si prevede un’anticipazione della ricarica a venerdì 25 ottobre. Tuttavia, la conferma ufficiale dipende dall’effettivo avvio delle lavorazioni, che dovrebbero partire oggi.

L’AdI è destinato alle famiglie con un ISEE entro i 9.360 euro in cui è presente almeno uno dei seguenti soggetti:

Persona con disabilità;

Minorenne;

Over 60;

Persona in condizione di svantaggio socio-economico.

Solo i beneficiari che sono in regola con le ricariche precedenti riceveranno l’assegno in questa finestra temporale.

Supporto Formazione e Lavoro (SFL): Pagamenti in Corso

L’INPS sta procedendo anche con i pagamenti del Supporto Formazione e Lavoro (SFL), un sussidio mensile di 350 euro erogato a chi partecipa ad attività di politica attiva del lavoro. Il pagamento è destinato ai cittadini tra i 18 e i 59 anni con un ISEE inferiore ai 6.000 euro.

Una parte dei beneficiari ha già ricevuto il pagamento il 22 ottobre, come riportato da alcuni percettori, mentre ulteriori accrediti sono previsti per venerdì 25 ottobre. Anche in questo caso, potrebbero esserci nuove ricariche già oggi, ma solo chi ha completato positivamente la lavorazione riceverà i 350 euro.

Durata del Supporto Formazione e Lavoro

Il Supporto Formazione e Lavoro ha una durata massima di 12 mesi, che dipende dal tipo di percorso formativo o lavorativo intrapreso dal percettore. Solo coloro che non hanno ancora esaurito le 12 mensilità hanno diritto alle nuove ricariche.

Il mese di ottobre segna un’importante tappa per i beneficiari dei nuovi sussidi INPS, con pagamenti imminenti sia per l’Assegno di Inclusione che per il Supporto Formazione e Lavoro. È consigliabile monitorare attentamente il proprio conto e i canali ufficiali dell’INPS per verificare l’effettivo accredito dei sussidi nei prossimi giorni.