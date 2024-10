Una tragica vicenda si è consumata a Castel Volturno, dove un neonato è morto a soli due giorni dalla nascita, il 30 settembre, presso il Pineta Grande Hospital. I genitori, una coppia di Aversa di 32 e 34 anni, sono distrutti dal dolore e hanno sporto denuncia assistiti dallo studio legale Studio3A-Valore S.p.A. La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un’inchiesta contro ignoti e ha disposto il sequestro della salma e della cartella clinica del neonato, con un’autopsia programmata per chiarire le cause del decesso.

La morte del piccolo potrebbe essere legata a una sospetta infezione batterica, possibilmente da Escherichia Coli, ma al momento non ci sono certezze. La gravidanza della madre era regolare fino a quel momento; i dolori delle doglie erano iniziati la notte tra il 27 e il 28 settembre, portando i genitori a recarsi in ospedale, dove era prevista la data di parto per il 2 ottobre.

Il padre del neonato ha presentato denuncia presso la tenenza dei carabinieri di Castel Volturno il 1 ottobre, chiedendo che l’autorità giudiziaria indagasse sull’accaduto. Gli inquirenti sono ora al lavoro per chiarire la dinamica della tragedia, con l’obiettivo di fare luce sulle circostanze che hanno portato alla morte del piccolo. In questa fase, è importante sottolineare che tutte le parti coinvolte devono essere considerate innocenti fino a una sentenza definitiva.