Un grave incidente stradale ha avuto luogo sull’Asse Mediano, la principale arteria che collega Napoli al suo hinterland settentrionale e alla provincia di Caserta. L’incidente si è verificato all’altezza di Frattamaggiore, in direzione del capoluogo campano, e ha coinvolto un tamponamento a catena tra diverse automobili.

Dinamica dell’Incidente

Le cause del tamponamento sono attualmente in fase di accertamento. Secondo le prime ricostruzioni, uno dei veicoli coinvolti si è ribaltato dopo l’impatto, finendo la sua corsa sulla carreggiata opposta. Fortunatamente, non ci sono stati ulteriori incidenti, poiché nessun’altra vettura che viaggiava nel senso di marcia opposto è stata coinvolta.

Intervento dei Soccorsi

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato soccorso alle persone rimaste ferite nell’incidente. Al momento, non è possibile fornire un numero esatto dei feriti né informazioni sulle loro condizioni di salute. L’intervento rapido dei soccorritori ha permesso di gestire la situazione in modo efficace, ma i dettagli relativi ai feriti sono ancora in fase di raccolta.

Indagini e Rallentamenti

Le forze dell’ordine sono giunte sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi necessari e determinare l’esatta dinamica di quanto accaduto. L’incidente ha provocato notevoli disagi alla circolazione automobilistica sull’Asse Mediano, con rallentamenti e code che si sono formate in entrambe le direzioni. Gli automobilisti sono stati invitati a prestare attenzione e a seguire le indicazioni fornite dalle autorità.