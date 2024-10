Un grave incidente stradale si è verificato ieri sulla Statale 7 Bis, nel comune di Baiano, in provincia di Avellino. Il drammatico scontro frontale tra due auto è avvenuto in via Roma, causando il ferimento di quattro persone, tra cui tre donne e una persona disabile.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto nelle prime ore del pomeriggio, quando per cause ancora in fase di accertamento, due veicoli si sono scontrati frontalmente sulla trafficata arteria che attraversa il centro abitato. Il violento impatto ha causato gravi danni alle auto coinvolte e i passeggeri sono rimasti intrappolati all’interno delle lamiere contorte.

Il tempestivo intervento dei soccorsi

Subito dopo l’incidente, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Avellino sono intervenuti sul posto per liberare i feriti. Le tre donne e la persona disabile sono state estratte dalle auto con l’ausilio delle attrezzature idonee. Dopo essere stati liberati, i quattro feriti sono stati affidati al personale sanitario del 118, giunto sul luogo per prestare le prime cure e procedere con il trasferimento in ospedale.

Sicurezza e rilievi sul posto

Dopo l’intervento di soccorso, le autorità competenti hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area. I Carabinieri della Compagnia di Baiano e di Sperone hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Nel frattempo, la circolazione stradale è stata temporaneamente deviata per consentire le operazioni di rimozione dei veicoli incidentati e garantire la sicurezza dei cittadini.