Un grave incidente stradale ha scosso la comunità di Paternò, in provincia di Catania, causando la morte di due persone. Lo scontro è avvenuto lungo la statale 284, in contrada Scalilli, tra Paternò e Santa Maria di Licodia, coinvolgendo un’auto e un camion che, dopo l’impatto, ha preso fuoco. Le prime ricostruzioni suggeriscono che l’auto, viaggiando in direzione Biancavilla-Paternò, potrebbe aver invaso la corsia opposta. Le cause precise dell’incidente restano ancora da accertare, ma si ipotizza che il conducente dell’auto possa aver avuto un malore o essere stato vittima di una distrazione, finendo così sulla traiettoria del camion.

Il conducente del camion, nel tentativo di evitare lo scontro, avrebbe sterzato bruscamente, schiantandosi contro un muro di contenimento e innescando un incendio. Purtroppo, entrambi i conducenti sono deceduti sul colpo.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco, i Carabinieri, la Polizia e diverse ambulanze. Nonostante l’arrivo dell’elisoccorso, purtroppo per le vittime non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno lavorando per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e chiarire le cause di questa tragica fatalità.